Consult Red otwiera biuro w Silesia Business Parku w Katowicach. Firma współpracuje z Netflixem!

Consult Red otwiera biuro w Katowicach

Polska staje się strategiczną lokalizacją do obsługi rosnącej globalnej bazy klientów firmy z sektora innowacji R&D. Po Wrocławiu, firma otwiera trzy kolejne biura w trzech polskich miastach: w Warszawie - Sheraton Plaza, w Katowicach - Silesia Business Park oraz w Zielonej Górze - biuro na ulicy Stanisława Wyspiańskiego. Consult Red jest liderem w dziedzinie innowacyjnego oprogramowania i sprzętu dla platform Media, Telco i IoT dla klientów korporacyjnych. Firma została niedawno wybrana przez Netflixa do autorskiego programu „Da Vinci” i będzie pracować nad integracją platformy Netflixa z TV smart devices. W Polsce, firma zatrudnia obecnie około 190 osób, a to wszystko przy dynamicznym wzroście zatrudnienia o 45% na przełomie ostatnich 12 miesięcy i ciągłej, aktywnej rekrutacji.