Coradia iLint: pierwszy pociąg wodorowy na świecie. Co ma wspólnego z Chorzowem? Będzie jeździł w Polsce? OPRAC.: Olga Krzyżyk

Coradia iLint to pierwszy na świecie pociąg wodorowy. Pociąg został zaprojektowany i zbudowany w zakładach Alstom w Niemczech, ale poszycia nadwozia są produkowane w chorzowskiej fabryce koncernu Alstom. W fabryce w Chorzowie mógłby powstać także pociąg wodorowy, który jeździłby w Polsce. Alstom przekonuje, ze to przyszłość w sektorze mobilności. Czy w Polsce będą jeździć pociągi wodorowe? Nie wydaje się to takie niemożliwe.