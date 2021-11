Coraz ciaśniej na oddziałach covidowych. Tylko 1 grudnia szpitale w woj. śląskim uruchomią około 160 nowych łóżek Monika Chruścińska-Dragan

Przybywa miejsc dla pacjentów z COVID-19. Do 1 grudnia liczba łóżek covidowych w śląskich szpitalach wzrośnie do ponad 2 600. Tylko w środę 55 nowych miejsc dla zakażonych uruchomi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Kolejne otworzą m.in. szpitale w Knurowie i Pszczynie. Wzrośnie też liczba łóżek z dostępem do respiratorów.