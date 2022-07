Covid-19: od początku wakacji ponowny wzrost zachorowań. Czy nadciąga kolejna fala pandemii? Czy wrócą obostrzenia?

W ciągu dwóch tygodni liczba zakażeń Covid-19 gwałtownie wzrosła

Według danych udostępnianych przez Ministerstwo Zdrowia, liczba zakażeń wirusem Covid-19 wzrosła od 21 czerwca prawie trzykrotnie. Dwa tygodnie temu 374 osoby otrzymały pozytywny wynik testu, 05 lipca było to już 1075 osób. W naszym województwie przyrost zakażonych również jest bardzo duży. Z 37 osób zrobiło się 131, co oznacza wzrost o przeszło 3,5 razy.

W pierwszym odruchu można pomyśleć, że ma to związek z początkiem wakacji. Więcej osób wyjeżdża na zagraniczne urlopy, więc wykonuje się więcej testów niezbędnych do przekroczenia granicy. Owszem, ilość testów wzrasta, jednak nie tak drastycznie, jak ilość zakażonych. Według danych z 05 lipca, w Polsce przebadano pod kątem Covid-19 zaledwie o 27% więcej osób, niż przed dwoma tygodniami. W naszym województwie wykonano 527 testów, 21 czerwca ta liczba wynosiła 348. Oznacza to, że wzrost na przestrzeni ostatnich dwóch tygodniu wynosił ok. 50%.