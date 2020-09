Covid-19 odbija się na Grupie Famur. Przedsiębiorstwa wydobywcze redukują inwestycje, mocno spadły przychody producenta maszyn dla górnictwa

Jeśliby skorygować przychody Grupy Famur o powyższe zmiany, to wychodzi, że w I półroczu 2020 roku spadły już nie o 427 mln zł, a o około 234 mln zł, czyli 30 proc. To przede wszystkim już efekt niższych przychodów powtarzalnych (aftermarket) oraz spadku przychodów z dostaw maszyn i urządzeń dla sektora wydobywczego.

Sprzedaż eksportowa Grupy FAMUR w okresie I półrocza 2020 roku wyniosła 203 mln zł i stanowiła ok. 36 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem, wobec 33 proc. w analogicznym okresie roku poprzedzającego. W sprzedaży zagranicznej nadal największy udział należy do Rosji i krajów WNP.

W ramach dostosowania organizacji do spadku zamówień oraz kryzysu COVID-19 Grupa FAMUR, poza wdrożeniem procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego, przeprowadziła również szereg działań w obszarze utrzymania ciągłości operacyjnej, optymalizacji modelu operacyjnego i zatrudnienia oraz polityki kosztowej. W ich wyniku Grupa wypracowała ok. 25 mln zł oszczędności, a kolejne 15 mln zł planowane jest do osiągnięcia w drugim półroczu. Konserwatywne podejście do zarządzania finansami przyczyniło się do zachowania solidnego bilansu pomimo skomplikowanej sytuacji rynkowej.