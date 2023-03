CPK: Ogłoszenie wariantu inwestorskiego linii kolejowej Ostrawa - Katowice. Z Jastrzębia-Zdroju do Katowic w 34 minuty

Wybrano jeden z czterech wariantów przebiegu linii Ostrawa - Katowice

- Projekt CPK zapewni włączenie do sieci kolejowej 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju, czyli największego dziś miasta w Polsce bez dostępu do kolei. Powstaną nowe dworce i przystanki kolejowe, np. Jastrzębie-Zdrój Centrum i Zachód. W ten sposób nadrabiamy zaległości ostatnich dziesięcioleci. Dzięki inwestycjom CPK na Śląsku kolej obejmie swoim zasięgiem ponad 3,5 mln mieszkańców tego regionu, m.in. Jastrzębia, Żor, Rybnika i Wodzisławia - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała - pełnomocnik rządu ds. CPK.

Szybka komunikacja południowego Śląska ze stolicą województwa

Inwestycje CPK w województwie śląskim umożliwią znaczne skrócenie czasów przejazdu. Z Katowic do Jastrzębia-Zdroju pasażerowie dojadą w 50 min pociągiem regionalnym lub w 35 min przyspieszonym (dziś w ogóle brak jest takiego połączenia). Do Katowic z Rybnika podróż pociągiem potrwa 25 min (obecnie ponad dwa razy dłużej), a z Wodzisławia Śląskiego ok. 40 min (dziś ponad 1 godz.).

- Jestem bardzo zadowolony, że wybrany wariant przebiegu trasy, spełni oczekiwania mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i okolic. Dzisiaj możliwość podróżowania to możliwość kontaktu ze światem - oświadczył poseł Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Matusiak.

Z Żor Północnych do Katowic dojazd koleją zajmie ok. 20 min, a z Wodzisławia Śląskiego do Jastrzębia-Zdroju ok. kwadransa (obecnie takich połączeń nie ma w ogóle). Z Jastrzębia-Zdroju i Rybnika dojedziemy do Warszawy w niewiele ponad 2 godz.