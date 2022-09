Cracovia - Raków Częstochowa 3:0. Klęska wicemistrza Polski pod Wawelem ZDJĘCIA

Cracovia - Raków Częstochowa 3:0. Klęska wicemistrza Polski pod Wawelem

Raków jeszcze nigdy nie wygrał w lidze z Cracovią i w sobotę wieczorem pod Wawelem częstochowianie nie przerwali tej kiepskiej passy. Krakowianie wysoko pokonali wicemistrzów Polski odnosząc pierwsze zwycięstwo w PKO Ekstraklasy od ponad miesiąca.

Rozegranie trzech spotkań w ciągu tygodnia okazało się dla podopiecznych trenera Marka Papszuna dawką trudną do przełknięcia. Częstochowianie pojechali na stadion przy ul. Kałuży opromienieni dwoma kolejnymi wygranymi ze Śląskiem oraz Pogonią i wydawało się, że po zakończeniu pucharowej przygody Raków wraca na właściwe tory. Cracovia po raz kolejny sprowadziła jednak piłkarzy spod Jasnej Góry na ziemię. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie to właśnie remis z Pasami na Limanowskiego w 32 kolejce praktycznie zamknął im drogę do tytułu mistrzowskiego.