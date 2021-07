Cuda natury województwa śląskiego. Oto TOP 10 przepięknych miejsc. Tutaj odpoczniesz i zrelaksujesz się na łonie natury

Cuda natury na Śląsku

Ogromne ilości wapiennych skałek na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej to chyba pierwsze, co przychodzi na myśl, gdy mowa o cudach natury województwa śląskiego. Bardzo dobrze - wszystkie są piękne, do każdej właściwie dostaniemy się innym, malowniczym szlakiem. To jednak nie wszystko. Nie każdy wie, że możemy się tu wybrać nawet na pustynie. Śląsk to duża ilość pięknych lasów i parków, które obfitują w idealne do spacerów ścieżki. Podczas spacerów spotkamy tam także wiele ciekawych zwierząt.

Zobaczcie w naszej galerii 10 cudów natury w województwie śląskim.