Cudzoziemcy nie muszą stać po bilet autostrady A4 w ogromnych kolejkach na stacjach benzynowych. Jest prostszy sposób płacenia za przejazd Anna Dziedzic

Przed świętami stacje benzynowe Orlenu na autostradzie A4 we Wrocławiu przeżywały prawdziwe oblężenie. Po zakup biletu autostradowego w systemie e-TOLL kierowcy czekali nawet w kilkusetmetrowych kolejkach do kasy. Kierowcy z zagranicy tłumaczyli, że nie można zapłacić za bilet elektronicznie z zagranicznego konta, czy zagraniczną kartą. KAS tymczasem twierdzi, że jest to jak najbardziej możliwe i rekomenduje kupno biletu przez aplikację e toll bilet. Można za niego zapłacić kartą płatniczą, także zagraniczną, unikając kolejek na stacjach.