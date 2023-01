Curling w Chorzowie. Chcesz poznać czym jest ta dyscyplina sportu? 25 stycznia za darmo ferie z curlingiem Mateusz Czajka

Nie każdy wie, że curling jest dyscypliną olimpijską. Jutro po południu w Chorzowie dzieci i młodzież będzie mogła poznać zasady i spróbować swoich sił w tym sporcie. „Curling to szachy na lodzie, gdzie liczy się precyzja, taktyka i trzeba pomyśleć zawsze o dwóch ruchach do przodu” - mówi Bartłomiej Czaja, Prezes Fundacji Gramy do Końca.