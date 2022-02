Cyberpunk. Gdzie jest Johnny? Tom 3. Dziennikarz na tropie legendy Night City RECENZJA

Scenarzystą komiksu "Cyberpunk. Gdzie jest Johnny?" jest Bartosz Sztybor. To artysta, który dał się poznać między innymi dzięki pracy przy komiksie o Wiedźminie. Już tam dał się poznać jako twórca nietuzinkowy, który potrafi rzucić świeże spojrzenie na danego bohatera czy uniwersum.

"Cyberpunk. Gdzie jest Johnny?" jest może mniej oryginalnym dziełem niż historie o Wiedźminie, ale to nie znaczy, że słabszym. Sztybor w roli głównego bohatera obsadził dziennikarza, który walczy z korporacjami. Najważniejsze w jego życiu są ideały, w które wierzy bezgranicznie. Czy możliwe jest jednak, że zostanie wykorzystany i wplątany do intrygi, w której główną rolę odgrywają korpo? O tym przekonacie się , czytając "Cyberpunk. Gdzie jest Johnny?".

Komiks opowiada o śledztwie dziennikarskim, które ma doprowadzić do odnalezienie legendy Night City, Johnny'ego Silverhanda. W tym aspekcie komiks nawiązuje wprost do gry. Ktoś użył ładunków atomowych, żeby wysadzić centralę wielkiej firmy. Plotka głosi, że był to niesławny Johnny Silverhand. Mówi się też, że zamachowiec nie żyje, a jego ciało wciąż znajduje się w podziemiach zrujnowanej wieży. Zadanie dla reportera: odnaleźć zwłoki. Ale czy Johnny rzeczywiście zginął, czy to tylko pogłoska? Na ulicach Night City można sporo usłyszeć, a upadek korporacji to dopiero początek.