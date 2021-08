Cyfrowy paszport pojazdu. Auto nie będzie miało tajemnic przed kupującym. Szykuje się rewolucja na rynku samochodów używanych OPRAC.: Anna Dziedzic

Kupując używany samochód nigdy nie jesteśmy pewni w jakim naprawdę jest stanie. Ma to zmienić cyfrowy paszport pojazdu. Stan techniczny auta używanego wystawionego na sprzedaż na jednej z platform, będzie właśnie takim dokumentem poparty. Nienaruszalność i niepodważalność dokumentu zapewni technologia blockchain, znana z rynku kryptowalut. Jej pierwsze na świecie zastosowanie do zwiększenia bezpieczeństwa zakupu aut używanych to efekt współpracy firm OTOMOTO, Carsmile oraz MC2 Innovations.