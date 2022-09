Cyrk Astoria po raz kolejny zawita na Śląsku. W planach występy w Gliwicach i Katowicach

W programie pt. „Nowoczesny Cyrk” znajdziemy m.in. żonglerkę klasyczną, rozgrzewający do czerwoności fire-show, ewolucje na linie pionowej, antypody czyli żonglerkę nogami, balans ze szkłem, duet clownów, pokazy magii i iluzji oraz ulubieńców dzieci, czyli Minionki i Elzę.

Gośćmi specjalnymi weekendowych występów w Katowicach będzie niesamowity zespół taneczny Bling Dance Show, który zaprezentuje widzom rewię samby brazylijskiej oraz LED show.

Podwójne wejściówki na show Cyrku Astoria

Cyrk Astoria przygotował dla klientów 5 podwójnych wejściówek do Gliwic i 5 podwójnych wejściówek do Katowic. Aby otrzymać bilety wystarczy wysłać maila na adres: [email protected] , w którym zgłosimy chęć uczestnictwa w wydarzeniu. O wyborze zwycięzców będzie decydować kolejność zgłoszeń. Bilety będą do odbioru w odpowiednich kasach biletowych.