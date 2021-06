Czarna Willa Reden w Chorzowie z nagrodą w Paryżu, DNA Paris Design Awards 2021. Projekt: Maciej Franta. Piękna architektura ze Śląska

Co to za konkurs? Nagroda DNA Paris Design Awards honoruje projekty w dziedzinach architektury, projektowania wnętrz, projektowania krajobrazu, projektowania graficznego i projektowania produktów, nagradzając najlepszych projektantów na całym świecie. Projekt Macieja Franty otrzymał nagrodę w kategorii projektów mieszkaniowych. Zgłoszenia są oceniane przez jury składające się z projektantów, redaktorów i twórców z różnych krajów świata.

W budynku oferowano mieszkania na wynajem. Co ciekawe, budynek nie ma parteru, tylko pierwsze i drugie piętro. To po to, by "nie schodzić" do parku. Ale nie tylko. Chodziło też o estetykę.