Czarne Sosnowiec mistrzyniami Polski! Zobaczcie film i zdjęcia z szalonej radości

Piłkarki Czarnych Sosnowiec do zapewnienia sobie tytułu mistrzyń Polski potrzebowały wyjazdowego remisu z GKS Katowice na stadionie Podlesianki. Zespół gości objął prowadzenie już w 3 minucie po bramce Agnieszki Jędrzejewicz i znacznie przybliżył się do celu.

Jak się okazało był to jedyny gol w tym meczu, który stał na niezłym poziomie, a katowiczanki miały kilka okazji, by doprowadzić do remisu. Ostatecznie jednak skończyło się na 0:1 i po ostatnim gwizdku arbiter polały się łzy szczęścia i strugi szampana.

Dla Czarnych to trzynasty tytuł mistrzowski w historii. Poprzednio sosnowiczanki triumfowały w sezonach 1979/1980, 1980/1981, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987,1988/1989, 1990/1991, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 i 1999/2000.

Klub z Sosnowca ma szansę na zdobycie dubletu. 5 czerwca w finale Pucharu Polski Czarne zagrają z SMS Łódź. W swoim dorobku mają już jedenaście takich trofeów z rozgrywek 1984/1985, 1986/1987, 1988/1989, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002.