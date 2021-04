Czechowice-Dziedzice. Koniec Pomnika Braterstwa Broni. Potężny dźwig ściągnął go z cokołu. To decyzja wojewody

Demontaż Pomnika Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach to efekt decyzji wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, który zobowiązał do tego burmistrza Czechowic-Dziedzic zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Rozbiórka pomnika pierwotnie miała zostać przeprowadzona przed Wielkanocą 2021 r., ale z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej została przesunięta.

- Co jest złego z tymi żołnierzami? Mnie podoba się design i zaprojektowanie tego pomnika. Przez 50 lat stał i teraz komuś przeszkadza? Ten pomnik powinien zostać. Patrzę na żołnierzy, a nie na jakieś inne konteksty – mówiła pani Danuta wskazując, że pomnik stanowił także punkt orientacyjny w mieście. – Powinien zostać, przyzwyczailiśmy się do niego – wtórował jej pan Dariusz.

- Cieszę się, że ten temat z dniem 26 kwietnia przestanie funkcjonować, a to miejsce zyska nowy charakter, zdecydowanie bardziej przyjazny dla mieszańców Czechowic-Dziedzic z jednej strony, a zdecydowanie bardziej przyjazny dla pamięci historycznej na przyszłość – mówił. - Jeśli agresor wchodzi na dany teren to w pierwszej kolejności pozbywa się elity, wprowadza swoją na jej miejsce i stawia sobie pomniki. Odzyskaliśmy niepodległość i 30 lat temu powinniśmy tego dokonać – mówił o usunięciu pomnika.

Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic przyznał, że pomnik ma swoją długą historię i wielu mieszkańców gminy, bez względu na to, jaki ma stosunek do poprzedniego ustroju, w tym pomniku widzi wartość artystyczną i historyczną. Zwrócił uwagę, że dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic pomnik miał szczególne znaczenie - wiele par umawiało się przy nim na randki, był też charakterystycznym punktem w mieście.

- Pomnik nie jest poświęcony kwestii wyzwolenia Czechowic-Dziedzic, to pomnik Braterstwa Broni. Wcześniej miał figurować jako „pomnik wdzięczności”, ale w ostatnich dokumentach, jakimi dysponujemy – podobnie jak w decyzji wojewody - to „Pomnik Braterstwa Broni”. Smutna historia polega na tym, że to nie nasze społeczeństwo i rada miejska podejmują decyzję o jego losach. Wznoszenie pomników lub ich usuwanie zawsze było w kompetencjach samorządu. W tym przypadku sprawa ma się inaczej - samorząd niewiele mógł zdziałać – przyznał burmistrz Błachut.

O wstrzymanie rozbiórki pomnika apelował Przemysław Koperski, poseł Lewicy z Bielska-Białej, który na prośbę grupy mieszkańców interpelował w tej sprawie do wojewody śląskiego oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego. Poparł tym samym starania mieszkańców, którzy przygotowali petycję proponując zmianę nazwy pomnika na „Pomnik Poległym na Frontach II Wojny Światowej" (by wykluczyć go z przepisów ustawy dekomunizacyjnej) i złożyli też wniosek o wpisanie pomnika do rejestru zabytków.