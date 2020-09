Czechowicka „Trójka” nabrała wiatru w żagle. Dzięki akcji Piłkarska Przyszłość z Lotosem

Dzięki piłce nożnej mogę się rozwijać, a trenując czuję, że nie marnuję czasu - mówi w przerwie między jedną a drugą częścią treningu Mateusz Moc, zawodnik Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „3” z Czechowic-Dziedzic, który uczestniczy w programie Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM.

Jest czwartkowe, sierpniowe przedpołudnie. Na bocznym boisku czechowickiego MOSiR-u trenuje kilkudziesięciu zawodników UMKS „3” . Mimo upału, młodzi piłkarze starają się jak najlepiej wykonać kolejne zadania, widać, że dają z siebie wszystko, a przy okazji świetnie się bawią. Od maja 2019 r. klub jest objęty programem Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM. Korzystają z niego dzieci z trzech roczników: 2008, 2009 i 2010. - Dzięki programowi Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM wszystkie te grupy zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do treningów, stroje piłkarskie, w tym dresy i ortaliony. Pieniądze pozyskane w ramach programu pozwoliły nam nie tylko na zakup lepszego sprzętu, ale także zwiększenie grup uczestniczących w treningach. Wcześniej mogliśmy mieć grupy liczące 15 zawodników, a teraz możemy je zwiększyć nawet do 25. Zajęcia prowadzą trenerzy z licencjami UEFA A, UEFA B lub UEFA C. To wszystko przekłada się na jakość treningów - mówi Tomasz Dyrda, prezes UMKS „3”.

Czechowicka „Trójka” przyjmuje do swoich szeregów wszystkie dzieci z gminy Czechowice-Dziedzice, które chcą grać w piłkę nożną. Nie ma żadnej selekcji. Każdy może spróbować swoich sił, każdy może się rozwijać.

Trener Dariusz Soloch zaznacza, że starają się wychowywać poprzez sport. - U nas to podstawa. Do naszego klubu może przyjść każdy, każdy może spróbować swoich sił, a jeśli trafi się jakaś piłkarska perełka to będziemy się cieszyć. W ich wieku nie możemy jeszcze stwierdzić czy ktoś zostanie piłkarzem, czy nie. Ale wszyscy mają równe szanse, wszystko zależy od tego, jak dana osoba będzie się przykładać do treningów. Dzisiaj chłopak może być niewidoczny, a jutro może tak eksplodować jego talent, że wszystkich zadziwi. My staramy się tak pracować, żeby tych dzieci nie zniechęcać do futbolu, a stwarzać im warunki do rozwoju - mówi trener Soloch, który nie ma złudzeń, że program Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM dla ich klubu stanowi bardzo duże wsparcie. - Dzięki programowi jakość treningów uległa zmianie, możemy się rozwijać również jako trenerzy, a to przekłada się na jakość treningów - zapewnia trener Soloch.

Prezes Dyrda zwraca uwagę, że wśród zawodników objętych programem jest wielu utalentowanych chłopaków. Jednak póki co nie ma co przyspieszać tempa wyboru najlepszych. Uważa, że powinni spokojnie trenować, a czas pokaże na co ich stać. Każdy ma szansę. Dla wszystkich, również dla zawodników UMKS „3”, ten rok jest szczególny. Z powodu epidemii koronawirusa cykl treningowy musiał ulec zmianie, ale - jak mówi prezes Dyrda - starali się nie odpuszczać, wiosną i wczesnym latem treningi odbywały się przy wykorzystaniu portali społecznościowych, a niedawno wrócili do normalnego cyklu treningowego - zawodnicy z rocznika 2010 pojechali nawet na 9-dniowy obóz do Maniowa. - Mieliśmy treningi zdalne - z piłką i wytrzymałościowe. Niestety, to nie było to samo, co spotkanie z kolegami - podkreśla Mateusz Moc, który gra na prawej obronie, a swoją formę w tym roku określa jako dobrą.