Czego nie wolno robić w Wigilię? Przesądy wigilijne w Śląskiem. 15 najciekawszych zwyczajów naszych babć Barbara Romańczuk

Czego nie wolno robić w Wigilię? O tych ludowych zwyczajach dobrze wiedziały nasze babcie. pewnie tez słyszeliście o przesądach i tradycjach związanych z tym dniem. Przedstawiamy je na kolejnych zdjęciach. pixabay Zobacz galerię (16 zdjęć)

W województwie śląskim istnieje wiele przesądów związanych z wigilią. Jedne znamy bardziej, inne zostały zapomniane już dawno temu. Co ciekawe... Różniły się też one w zależności od regionu. Niektóre mają korzenie pogańskie, inne katolickie, jeszcze inne nie są w ogóle związane z religią. A Wy znacie jakieś, które nie znalazły się w naszym wigilijnym zestawieniu? Zobacz w co wierzyły nasze babki i prababki, może któreś nadal pojawiają się w waszych domach?