Czekoladowe inspiracje w zasięgu ręki i dla każdego. Dzisiaj, 7 lipca przypada Międzynarodowy Dzień Czekolady. Zobacz i zainspiruj się

Czekolada to specjał, który lubią chyba wszyscy – w większym bądź mniejszym stopniu. Jedni pochłaniają kostki tabliczki każdego dnia lub spożywają czekoladowe śniadanie – na przykład, dodając ten przysmak do owsianki, musli albo omleta. Inni starają się unikać czekolady ze względu na jej wysoką kaloryczność i jedynie od czasu do czasu sprawią sobie przyjemność w postaci lodów latem czy filiżanki gorącej czekolady zimą. Dla wielu osób czekolada jest dodatkowym elementem innych przysmaków, jak ciasta z kremem bądź polewą czekoladową albo rogaliki czy pączki z tego typu nadzieniem. Niektórzy też rozkoszują się urozmaiconym o ten produkt obiadem, przygotowując chociażby naleśniki z czekoladą, a nawet ryż z jej dodatkiem oraz owocami. Ten słodki przysmak to również świetna opcja na rozmaite desery i puddingi, z którymi można eksperymentować do woli. Czekolada oznacza sporo możliwości jej wykorzystania, więc warto dać się ponieść kreatywności, a co za tym idzie – zanurzyć się w czekoladowym świecie.