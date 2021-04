Czeladź, Będzin. Po majówce zaszczepimy się w punktach szczepień powszechnych. Powstały w Medikardzie oraz na terenie OSiRu

- Przed wejściem do punktu szczepień czekać będzie specjalny namiot, poczekalnia. Stąd wszyscy będą zapraszani do środka, do punktu szczepień. Przy wejściu każdy będzie miał automatycznie zmierzoną temperaturę. Potem udajemy się do rejestracji. Następny krok to spotkanie z lekarzem kwalifikujący do szczepienia oraz samo podanie szczepionki – mówi Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina, który zachęca wszystkich do szczepień w Punkcie Szczepień Powszechnych na terenie OSiRu.