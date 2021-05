Czeladź. Budowa nowego kompleksu basenów zbliża się do końca. Kiedy tu popływamy i skorzystamy z wszystkich wodnych atrakcji?

Kiedy ponowne otwarcie Park of Poland? Suntago Water Park ma zacząć działać jeszcze w maju

Park of Poland. Wodne miasteczko pod Warszawą - warte 150 mln euro - trafiło na pechowe czasy. Otworzyło się w lutym 2020, zaledwie kilka tygodni przez pierwszym lockdownem. Teraz, zgodnie z nowymi informacjami Ministerstwa Zdrowia, powoli wraca sport i rozrywka. Kiedy ponownie otwarte zostaną baseny, sauny i zjeżdżalnie w Park of Poland? Przedstawiciele Park of Poland przekazali nam informację o dokładnym terminie ponownego otwarcia! Szczegóły w artykule poniżej.