Czeladź. Latem mieszkańcy mają chłodzić się w nowoczesnym kompleksie basenowym. Budowa przyspiesza, ale pracy jeszcze sporo

Budowa kompleksu basenowego rozpoczęła się 25 maja 2020 roku. Za prawie 12 milionów zł inwestycję realizuje sosnowiecka firma CEW. Prace postępują szybko, a efektem tego są pojawiające się kolejne elementy kompleksu, który ma służyć całym rodzinom. Wykonawca prac powinien zgodnie z planem zakończyć inwestycję do 30 kwietnia 2021 roku wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie całego obiektu. Czy to się faktycznie uda? Będziemy wiedzieć za dwa tygodnie.

- Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, jak widać na załączonym filmie, kilkudziesięciu robotników uwija się jak w ukropie, by zrealizować remont basenu w uzgodnionym umową terminie. Czy się uda? Zobaczymy, ponieważ roboty jeszcze sporo a czas szybko płynie. Miejmy jednak nadzieję, że najpóźniej do wakacji basen będzie gotowy a ustępująca pandemia pozwoli na to, byśmy w gorące wakacyjne dni chłodzili się na naszym nowym, pełnym wodnych atrakcji basenie - przyznał Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

W Parku Grabek, zgodnie z planami ma powstać m.in. oddzielny basen otwarty pływacki (4 tory, 200 metrów kw.), basen rekreacyjny (ok. 440 metrów), basen otwarty połączony z wodnym placem zabaw (ok. 350 metrów kw.) oraz brodzik rekreacyjny z atrakcjami (ok. 400 metrów kw.).

Powstanie również plaża, jacuzzi, kilka zjeżdżalni, nowe szatnie, budynek obsługi (ok. 210 metrów kw.) oraz część socjalna. Będą toalety, natryski, szatnie i instalacja do uzdatniania wody. Będzie też monitoring, panele słoneczne do podgrzewania wody i instalacja do nawadniania trawników. Całość uzupełni rekreacyjny plac zabaw z siłownią zewnętrzną i urządzeniami do zabawy. Teren będzie oświetlony lampami w nowoczesnej technologii oraz ogrodzony.