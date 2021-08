Czeladź. Liczą na wsparcie budowy basenu i kanalizacji oraz remontu drogi. Trzy wnioski trafiły do Programu Inwestycji Strategicznych

Czeladź ma projekty, więc liczy na dofinansowanie

- Nasze miasto w terminie zgłosiło trzy wnioski na ogłoszony przez premiera nabór w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, którego celem jest dofinansowanie ważnych gminnych inwestycji. Każde miasto miało prawo zgłosić trzy wnioski, jeden do kwoty 5 mln zł, drugi do 30 mln zł a trzeci do 100 mln zł – poinformował Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi. - Chcemy wykorzystać niemal całą dopuszczalną pulę. Pierwszy, ten najmniej kosztowny wniosek, to remont ulicy Ogrodowej. Mamy bowiem tutaj wymagany projekt i pozwolenie na budowę. Drugi to budowa krytej pływalni, bo i tu projekt wraz z pozwoleniem na budowę jest gotowy – dodał.

Kryty basen, na który czekają mieszkańcy, ma powstać na terenie byłej kopalni Saturn. Dokładnie, dzięki wykorzystaniu pomieszczeń dawnych warsztatów mechanicznych, które dziś są zniszczone. W nowoczesnej, dobudowanej szklanej części mają znaleźć się wszystkie dodatkowe elementy basenowe, takie jak jacuzzi, sauna i inne atrakcje. Byłby to już kolejny uratowany pokopalniany obiekt, w odbudowie których Czeladź jest prawdziwym liderem w regionie zagłębiowskim. Obecnie przebudowywany jest budynek byłej cechowni, w którym powstanie nowoczesna mediateka oraz muzeum, przypominające o tym, że Czeladź oraz Zagłębie wyrosły właśnie w dużej mierze z węgla i przemysłu wydobywczego.