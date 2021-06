Czeladź. Mieszkańcy czekają na remont dziurawej ulicy Ogrodowej. W tym roku się jednak nie rozpocznie

W Czeladzi drogi remontowane są systematycznie a wielu mieszkańców ucieszyło się już z tego, że mogą dojeżdżać do domów, pod bloki po równej jak stół nawierzchni. W kolejce po to „szczęście” od wielu lat stoją natomiast ci, którzy na co dzień żyją na osiedlu Ogrodowa. Popękana, dziurawa asfaltowa powłoka drogę przypomina tutaj już tylko z nazwy.

Remont Ogrodowej w Czeladzi? Znów nie w tym roku Wszyscy wierzyli w to, że gruntowna przebudowa ulicy Ogrodowej rozpocznie się jeszcze w tym roku. Niestety, wszystko wskazuje na to, że na remont trzeba będzie poczekać jeszcze kolejne miesiące. Ile dokładnie? Tego na razie nikt nie jest w stanie dokładnie określić. - Bardzo zależy nam na tym, aby remont ulicy Ogrodowej doszedł do skutku, ponieważ byłoby to zwieńczenie naszych prac modernizacyjnych w tej części miasta – mówił nam ponad dwa miesiące temu Jakub Kubasik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Czeladzi. Zobacz zdjęcia

Tak więc czeladzianie z osiedla Ogrodowa mieli nadzieje, że latem a najpóźniej jesienią zobaczą pod swoimi oknami ciężki sprzęt. Na razie się to jednak nie stanie. - Aby wyremontować ulicę Ogrodową potrzebujemy ponad 9 milionów złotych, dlatego liczyliśmy, że pieniądze na ten cel uda nam się pozyskać z III transzy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Niestety, podobnie jak wiele innych gmin, nie otrzymaliśmy ani złotówki na zgłoszone przez nas inwestycje – tłumaczy Jakub Kubasik.

- Dlatego też podjęliśmy działania zmierzające do uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i mamy nadzieję, że podczas jesiennego naboru uda nam się uzyskać dofinansowanie w wysokości 50 procent tej inwestycji. Jeśli tak się stanie, to w przyszłym roku będziemy mogli przystąpić do remontu ulicy Ogrodowej. Jeśli nie pozyskamy pieniędzy ze wspomnianego funduszu, to będziemy szukać innych sposobów sfinansowania tej inwestycji – dodaje.

Ulica Ogrodowa, łącząca ul. Wojkowicką z ul. Kombatantów oraz ul. Boczną, choć jest równoległą do głównej w tej części miasta ul. Szpitalnej, to jednak także jest dość mocno obciążona ruchem. Wynika to z faktu, że tędy mieszkańcy dojeżdżają do osiedlowych bloków, liczących sobie nawet po 120 mieszkań, do nowych domów, jakie powstały przy ul. Chmielnej, a także do garaży, które są zlokalizowane bliżej ul. Wojkowickiej. W efekcie nieremontowana od dawna nawierzchnia jest dziurawa, asfalt wykruszył się na dobre wokół studzienek kanalizacyjnych, pokruszone są pobocza. Generalnie jeździ się trudno, a dodatkowo zajęta na parking część jezdni sprawia, że czasem nie mogą się minąć kierowcy jadących z naprzeciwka samochodów.

- Szkoda, tak po ludzku szkoda, że nic się nie da zrobić. Droga wygląda jak zebra, tak jest połatana od lat pasami nadlanego asfaltu, ale to nic nie daje. Samochód skacze w górę podczas jazdy, trzeba uważać na dziury, wyrwy wokół studzienek. Mam nadzieję, że jednak uda się znaleźć pieniądze na remont, bo po prostu czekamy na niego już wiele lat – podkreśla pan Wojciech, mieszkaniec jednego z bloków przy ulicy Ogrodowej.