Czeladź. Pierwsze autobusy pojawiły się na dworcu. Nowy węzeł przesiadkowy ma pomóc pasażerom w wygodnym podróżowaniu

Z kolei od 1 czerwca br. przystanek autobusowy Czeladź Dworzec, zlokalizowany wewnątrz istniejącej pętli tramwajowej, zaczęły obsługiwać pierwsze autobusy. Zatrzymują się tutaj teraz linie 43, 88, 133 i 935. Dla linii 88 i 935 wprowadzona została zmiana trasy przejazdu. Autobusy tych linii, jadąc w kierunku Wojkowic oraz pętli Wojkowicka, będą kursowały na trasie: … - Czeladź Urząd Miasta – Czeladź Dworzec – Czeladź Zespół Szkół - …, z pominięciem przystanku Czeladź Stare Miasto. Linia 723 będzie z kolei kursowała w nowej relacji: Zagórze Zajezdnia – Czeladź Rynek z kursami wariantowymi do przystanku Czeladź Wojkowicka Pętla. W najbliższym czasie mają się tutaj również zatrzymywać pospieszne metrolinie GZM.

Dotychczasowy przystanek tramwajowy, który istniał w tym miejscu wcześniej zmienił teraz nazwę z Czeladź Komabatantów na Czeladź Dworzec. To właśnie stąd pasażerowie mogą od lat pojechać tramwajem linii 22 do Będzina czy Dąbrowy Górniczej. Podczas budowy nowego węzła przesiadkowego wymienione zostało tutaj torowisko, a cała pętla stała się bardziej funkcjonalna.

Pierwsi pasażerowie, którzy wysiedli we wtorek rano na nowym dworcu czeladzkim doceniają zmiany komunikacyjne.

- To dobre miejsce do przesiadki. Można zostawić tutaj samochód albo przesiąść się z autobusu na tramwaj. Wysiada się bezpiecznie, a zimą będzie się można schronić w dworcowym budynku. Zmienia nam się miasto, więc cieszę się, że to miejsce także stało się bardziej przyjazne pasażerom. Oby tak dalej – podkreślił Wacław Głazowski, który na dworcowy przystanek przyjechał autobusem linii 43.