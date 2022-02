Czeladź: przebudowa starego basenu na nowczesny park wodny w Parku Grabek z szansami na tytuł Modernizacji roku & Budowy XX wieku

- Zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja roku & Budowa XXI wieku" basen na Grabku uzyskał nominację do tej nagrody i w finale będzie walczył o tytuł "Modernizacja Roku - Budowa XXI w." Cieszy fakt, że jak co roku od kilku lat w różnych kategoriach znów nasz obiekt będzie miał szanse na to zaszczytne wyróżnienie - podkreśla Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.