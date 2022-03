Czeladź przyjęła pierwszych uchodźców z Ukrainy. Trwa zbiórka artykułów, które trafią do naszych wschodnich sąsiadów

- Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Moćko, przy wsparciu pozostałych radnych, koordynowała lokowanie pierwszych uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do swoich bliskich pracujących na naszym terenie i postanowili przeczekać w Polsce krytyczny czas. Rodziny zostały ulokowane w domach i mieszkaniach naszych mieszkańców i nie tylko naszych, którzy różnymi kanałami zgłosili do radnych i mojej skromnej osoby, chęć przyjęcia ukraińskich rodzin. Póki co wszystkie potrzeby zostały zabezpieczone - przekazał Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Kolejne osoby miały przybyć do miasta, by zatrzymać się na odpoczynek przed dalszą podróżą w kierunku Europy Zachodniej. Dla nich lokalny samorząd przeznaczył lokum w Urzędzie Miasta. Przygotowane zostały także pomieszczenia w hali sportowej. Gdyby przybyła większą ilość, to gotowe do przyjęcia i przejściowego pobytu będą pomieszczenia w hali sportowej.