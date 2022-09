Czeladź świętuje 760-lecie lokacji: uroczysta sesja, rajd rowerowy, sadzenie 760 drzew oraz muzyczny jubileusz w Parku Grabek

- Musimy pamiętać o naszej wspaniałej historii, bo jesteśmy najstarszym miastem Zagłębia. Czeladź przeżywała różne chwile na przestrzeni tych wieków, ale tak jak w dawnych czasach, tak i współcześnie staramy się dostosowywać do aktualnych warunków, rozwijać miasto. Myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, by stać się miastem nie tylko o pięknej historii, ale także silnym ekonomicznie elementem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – przyznał Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.