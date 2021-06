Czeladź: ulica Kilińskiego będzie remontowana. Gdzie jeszcze pojawią się koparki i ciężki sprzęt?

Na początek, jak poinformował burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec szczególnie dobre wieści płyną do mieszkańców posesji położonych przy ulicy Kilińskiego.

- Dodam, że związany rodzinnie z tą ulicą radny Patryk Trybulec mocno zabiega o to, by przy okazji tej inwestycji, w miejscu dawnego placu zabaw stworzyć niewielki skwer i symbolicznie na nim przypomnieć, że przez kilka stuleci w tamtym miejscu funkcjonował młyn wodny. Nie przesądzam, że tak się stanie, bo to zbyt blisko Brynicy i na wszystko musi wyrazić zgodę spółka "Wody Polskie", ale spróbujemy. Może uda się zrealizować ten ciekawy pomysł - przyznał burmistrz Czeladzi.