Czeladź. Wojskowy, policyjny i strażacki sprzęt na rynku z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa

Bobrowniki. Dzikie wysypisko śmieci na najważniejszym szlaku kulturowym Europy w Siemoni. Ktoś wyrzucił odpady po remoncie. Co dalej?

Szlak św. Jakuba, czyli słynna Via Regia, przemierzana jest co roku przez tysiące turystów, pielgrzymów, którzy mogą tędy udać się nawet do samej Hiszpanii. Jak widać nie wszyscy mają pojęcie o tym, że to wyznaczona, uczęszczana trasa, bo ostatnio w Siemoni w gminie Bobrowniki, ktoś urządził sobie na szlaku dzikie wysypisko.