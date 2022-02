Czeladź: zniszczona ulica Ogrodowa doczeka się remontu. Wkrótce przetarg, znikną dziury i zapadliska

Przebudowa ul. Ogrodowej to kosztowne przedsięwzięcie, bo trzeba będzie na nie wydać około 10 milionów złotych. Miasto starało się więc pozyskać dodatkowe pieniądze z zewnętrznych źródeł. Udało się to ostatecznie pod koniec 2021 roku. Przebudowa ul. Ogrodowej zgłoszona została przez miasto do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. I to właśnie na nią udało się pozyskać kwotę 4 mln 630 tys. zł.

Inwestycja została wpisana do tegorocznego miejskiego budżetu. Przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach, a pierwsze prace rozpoczną się wiosną. Całość zaplanowano na lata 2022-2023.