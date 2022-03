Czeladzianka świętowała 100. urodziny! Całe jej życie związane jest z dzielnicą Piaski

Najważniejszy jest spokój i by nie było wojny – tą refleksją podzieliła się ze swoimi urodzinowymi gośćmi: burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem i kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandrą Duc-Cichor, którzy przybyli do Jubilatki z koszem kwiatów, listem od prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz gratulacjami i finansowym załącznikiem od miasta Czeladź. Były więc życzenia jeszcze wielu lat życia w dobrym zdrowiu, chociaż pani Wanda Jagoda nie wie, co to systematyczne zażywanie leków, zdrowo się odżywia i cieszy się całkiem dobra kondycją.

Przy urodzinowym torcie i szampanie nie mogło zabraknąć wyśpiewanych życzeń „200 lat!” i rodzinnych niezwykle interesujących, związanych z Piaskami wspomnień oraz starych fotografii. Miasto deklaruje, że do nich powróci, bo warto poznać losy rodziny, której przodkowie związani byli z pracą u Viannayów i Tezenasów – francuskich właścicieli kopalni „Czeladź”.