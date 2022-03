Czerwionka-Leszczyny: 30-latek napadł na starszą panią wychodzącą z banku

Zawiadomieni o przestępstwie policjanci z Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przystąpili do poszukiwań sprawcy napaści. Stróże prawa gromadzili dowody i sprawdzali każdy szczegół, który mógł ich skierować na trop agresora. Prowadzone czynności już następnego dnia doprowadziły do ustalenia i zatrzymania 30-letniego mieszkańca powiatu rybnickiego. Śledczy odzyskali także 17 tysięcy złotych. Prowadzący postępowanie policjanci wystąpili do prokuratury z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sąd w Rybniku przychylił się do tego wniosku i orzekł wobec mężczyzny trzymiesięczny pobyt w areszcie. Stróże prawa zatrzymali również jego znajomego, który pomagał 30-latkowi w ukrywaniu się oraz przyjął od niego pieniądze pochodzące z przestępstwa.