Czerwionka-Leszczyny. Dramat rodzin z Czerwionki. Wszystko pływa. Deszcz padał tak, jakby ktoś wylewał wodę wiadrami

- Otworzyłam drzwi, żeby sprawdzić, czy wiatr nie porwał nam nowego parasola. Nie porwał, za to do domu zaczęła wlewać nam się woda… - mówi łamiącym się głosem Agnieszka Nazaruk, mieszkanka jednego z domów przy ulicy Rymera. - Próbowałam ją tamować poduszkami, kocami, ręcznikami. Nic to nie dało…