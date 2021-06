Części samochodowe za 10 proc. wartości sprzedaje Krajowa Administracja Skarbowa w Katowicach. Sprawdź najnowsze oferty

Śląska KAS oferuje na sprzedaż części samochodowe w atrakcyjnych cenach!

Od 24 czerwca do 8 lipca 2021 w Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach, który znajduje się przy ul. Mickiewicza 4, odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki wyszczególnionych ruchomości, co do których Sąd Rejonowy w Mysłowicach prawomocnie orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Są to części samochodowe.