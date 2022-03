Czesław Michniewicz na Stadionie Śląskim: W finale baraży nie będzie faworyta

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed towarzyskim meczem ze Szkocją (czwartek, 24 marca, godzina 20.45 w Glasgow) i finałem baraży o udział w mistrzostwach świata w Katarze (wtorek, 29 marca, 20.45 na Stadionie Śląskim). Bazą Biało-Czerwonych jest katowicki hotel Monopol.

- Piłkarze będą się zjeżdżać w poniedziałek do godziny 14, w zależności od swoich połączeń lotniczych. Kilku zawodników z tego powodu może się nieco spóźnić - zapowiadał rzecznik Jakub Kwiatkowski.

W zespole zabraknie Karola Świderskiego i Macieja Rybusa. Pierwszy z nich doznał kontuzji mięśniowej w meczu ligowym, drugi otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

- Każda kontuzja i nieobecność komplikuje to, co planowaliśmy ale braliśmy pod uwagę takie przypadki. Dlatego powołałem po trzech zawodników na kluczowe pozycje. Szkoda mi Rybusa, życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia, ale mamy jeszcze Puchacza, Recę czy Kuna - stwierdził selekcjoner Czesław Michniewicz.