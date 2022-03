Czesław Michniewicz po meczu ze Szwecją: Całe życie przeszło mi przed oczami. A co mówili Szwedzi?

Czesław Michniewicz na pomeczowej konferencji tryskał humorem.

- Po zakończeniu meczu przed oczami przeszło mi całe życie. Od dziecka, przez młodość, wszystkie wzloty i upadki, miałem ochotę się cieszyć, ale wolałem popatrzeć z boku na sztab, na piłkarzy, na ich radość. Przed meczem powiedziałem, żeby zespół się skupił nie na tym o co gra, ale jak gra- oświadczył selekcjoner Biało-Czerwonych. - Jeden z tytułów napisał, że podzieliłem Polskę, a ja ją połączyłem. Nie spodziewam się jednak, żeby teraz taki tytuł się tam pojawił. Dziękuję prezesowi Kuleszy za zaufanie. Powiedziałem mu to dziś, dodając, że wiem ile wycierpiał przez tę decyzję. Udało się nam wszystko, chciałbym, żeby ten mecz był fundamentem, ale nie wiem jeszcze do czego... Kiedyś powiedziałem, że 2:0 to niebezpieczny wynik. Teraz przy nim powiedziałem Hubertowi Małowiejskiemu, że to najważniejszy moment meczu. Ale zespół świetnie zareagował, szukał trzeciego gola. Wiedzieliśmy, że wejdzie Zlatan Ibrahimović i zaraz po meczu ze Szkocją zaczęliśmy ćwiczyć warianty na jego powstrzymanie. Zmiana Jacka Góralskiego wynikała z dżentelmeńskiej umowy, jaką z nim zawarłem, że jeśli dostanie żółtą kartkę to pięć minut później go ściągnę. Po kartce wziąłem go do linii i kazałem grać bezkontaktowo, a on mi powiedział "trenerze musimy jeszcze podostrzyć" (śmiech). Jestem też zadowolony z Bielika, który w pierwszej połowie dał się trochę zdominować, a w drugiej grał jak Beckenbauer za najlepszych lat. Mecz ze Szkocją dał negatywną odpowiedź na temat negatywnej formy Arka Recy, ale też skorzystałem z wiedzy Małowiejskiego, że Bereszyński ma nawet lepsze statystyki na lewej stronie niż na prawej. Czesi są trudniejszym rywalem do rozpracowania, nie chciałem z nimi grać. Szwedzi mają trochę schematów, które mieliśmy rozpracowane. Dlatego, gdy zobaczyłem na rozgrzewce, że pada deszcz to uczuliłem piłkarzy, że trzeba wszystko blokować, faulować i trzymać rywali na ich połowie, żeby uniknąć strzałów z dystansu. I jeszcze o Robercie Lewandowskim. Ma obandażowane żebra, ale nic poważnego się nie stało. Z kolanem jeszcze będzie potrzebował czasu, żeby dojść do 100 procent.