Czesław Michniewicz pomylił Górnika Zabrze z Ruchem Chorzów! Selekcjoner przekonywał, że Mateusz Bogusz i jego rodzina kibicują Górnikowi

Jednym z wątków rozmowy byli młodzi piłkarze, którzy w przyszłości mogliby trafić do reprezentacji Polski. Stanowski najpierw zapytał o Szymona Żurkowskiego z Empoli, a następnie o Mateusza Bogusza (jest na wypożyczeniu z Leeds United do UD Ibiza). O obu była mowa w kontekście przejścia do Legii, gdy Michniewicz prowadził drużynę mistrza Polski. Selekcjoner zna ich z kadry młodzieżowej, którą prowadził.

- Bogusza zablokował dziadek, tak? - zagaił temat „Pyzika” w Legii Stanowski.

- Tak, dziadek... To taka historia, którą można na wesoło opowiadać, myślę, że Mati się nie obrazi - zaczął Michniewicz. - Pamiętam, że jak przyszedłem do Legii, to była jeszcze taka możliwość, żeby Matiego tutaj do nas transferować. Rozmawiałem z Matim, to był koniec okienka transferowego, jakoś tak, jeszcze można go tutaj było wziąć. Mati przyjechał na zgrupowanie, pojechał na Śląsk, a to jest taki Ślązak z krwi i kości, jego rodzina również i niesamowici kibice Górnika Zabrze.