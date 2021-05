Częstochowa. 25-latek odpowie za oszustwa "na wnuczka". Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia dotyczący 4 przestępstw

Po upływie pewnego czasu do miejsca zamieszkania małżeństwa przybył mężczyzna, któremu pokrzywdzeni przekazali pieniądze w kwocie 70.000 zł i 1.500 EURO.

Jak ustaliła prokuratura, 19 października 2020 roku do starszego małżeństwa, zamieszkałego w Gwoździanach, zadzwonił mężczyzna i przedstawił się jako funkcjonariusz policji. Mężczyzna poinformował pokrzywdzonych, że ich zięć spowodował wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym i w celu uniknięcia odpowiedzialności muszą przekazać pieniądze za pośrednictwem kuriera.

- Przesłuchany przez prokuratora pod zarzutem oszustwa Rafał P. nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że na portalu ogłoszeniowym znalazł ofertę pracy w charakterze kuriera. Mężczyzna, który zamieścił ogłoszenie kontaktował się z nim telefonicznie i przekazywał adres, pod który ma się udać, aby odebrać przesyłkę. Następnie podejrzany przekazywał te paczki mężczyźnie na terenie Czech - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

W toku dalszego postępowania stwierdzono, że Rafał P. dopuścił także innych przestępstw, działając metodą „na wnuczka”. W dniach 22-26 października 2020 roku oskarżony doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie od 30.000 do 50.000 zł pokrzywdzonych z Chełmna w woj. łódzkim, z Inwałdu w woj. małopolskim i z Dylewa w woj. warmińsko-mazurskim.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Lublińcu zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

Rafał P. (25 lat, z zawodu technik budownictwa) nie był w przeszłości karany.

Przestępstwo oszustwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Prokuratura Rejonowa w Lublińcu kontynuuje czynności śledcze, zmierzające do ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pozostałych sprawców przestępstw.