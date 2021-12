Częstochowa. 32-latka miała trzy promile i chciała jechać samochodem z półtoraroczną córką. Dziecko nie miało zimowych ubrań

Pijana matka chciała jechać samochodem z półtoraroczną córką

W czwartek 9 grudnia policjanci z Komisariatu I Policji w Częstochowie otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że pijana kobieta z małym dzieckiem chce odjechać samochodem. Gdy policjanci dotarli na miejsce zastali kompletnie pijaną 32-latkę, która stała przed samochodem ze zgłaszającą.

Przy ujemnej temperaturze, jaka tego dnia panowała na dworze, kobieta ubrana była nieadekwatnie do pory roku. Tak samo ubrane było jej dziecko, siedzące na tylnej kanapie w samochodzie – bez kurtki, czapki i butów ubrane było jedynie w cienki sweterek i spodenki. Badanie wykazało, że nieodpowiedzialna matka miała prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się też, że jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Kobieta została zatrzymana, a dziecko po tym jak trafiło do szpitala na badania, decyzją sądu rodzinnego zostało przekazane pod opiekę babci.