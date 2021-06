Częstochowa. Aleja Jana Pawła II częściowo zamknięta dla ruchu. Ale kierowców czekają wkrótce następne utrudnienia

- Termin ten może wydłużyć się o kolejny miesiąc w przypadku konieczności przebudowy sieci wodociągowej, co wyjaśni się po odsłonięciu elementów infrastruktury wodociągowej znajdującej się pod skrzyżowaniem. Po zakończeniu prac na północnej stronie skrzyżowania, roboty (a wraz z nimi zamknięcia dla ruchu) przeniosą się na drugą stronę przejazdu, o czym poinformujemy w stosownym czasie w odrębnym komunikacie - tłumaczy Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie, które odpowiada za modernizację linii tramwajowej.

Nieprzejezdna jest jezdnia północna od strony Tysiąclecia (cztery pasy ruchu), ruch na wprost w al. Jana Pawła II (kierunek Wieluń) oraz w lewo i prawo w al. AK (w kierunku centrum i Tysiąclecia) odbywać się będzie po dotychczasowych lewoskrętach, co znacznie wydłuży czas przejazdu przez skrzyżowanie w wymienionych kierunkach.

Graniczny termin łączny obowiązywania wszystkich utrudnień na tym skrzyżowaniu, według zapowiedzi wykonawcy, to 20 sierpnia br.

- Z uwagi na konieczność przyspieszenia części prac spowodowanej planowanym rozpoczęciem kolejnych inwestycji drogowych w tej części miasta w perspektywie kilku tygodni, od 11 czerwca do końca miesiąca zamknięte zostaną wszystkie wloty na rondzie u zbiegu ulic: Legionów i Żużlowej - informuje Maciej Hasik.

Niestety to nie jedyne utrudnienia w Częstochowie. Kierowcy muszą się liczyć z objazdami m.in. na Zawodziu, gdzie w piątek zamknięte zostanie rondo.

Już od 8 czerwca zamknięty został wjazd i wyjazd w ul. Żużlową. Sugerowane objazdy dla ruchu lokalnego na Zawodziu pozwalające ominąć zamknięcie biegną ulicami: Marysia, Idzikowskiego i Orlik – Rückemana. Dla ruchu kierującego się do terenów inwestycyjnych ulicą Legionów, zamknięcie jej przejazdu przez rondo najlepiej omijać al. Pokoju i ul. Odlewników oraz innymi, alternatywnymi relacjami w obrębie terenów pohutniczych.

To w najbliższych tygodniach i miesiącach nie będą ostatnie utrudnienia na Zawodziu. Miejski Zarząd Dróg przygotowuje się do remontu ulicy Mirowskiej, która łączy Zawodzie ze Starym Miastem i centrum Częstochowy. W najgorszym stanie technicznym jest tam most nad Wartą, który wymaga remontu. Ulica prawdopodobnie zostanie okresowo zamknięta.