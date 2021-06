Częstochowa będzie miała pierwsze w Polsce antysmogowe torowisko. Powstanie ono w centrum miasta

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w związku z przedstawieniem planów budowy antysmogowego torowiska, prezydent Częstochowy zadeklarował, że mieszkańcy miasta już we wrześniu będą mogli podróżować tramwajami na wszystkich liniach, chociaż w otoczeniu torowiska, we wrześniu mogą być jeszcze prowadzone prace porządkowe.

- Jako wykonawcy cieszymy się bardzo, że udało się zadbać o aspekt ekologiczny. Płyty, które zostały wykorzystane będą pracowały dla mieszkańców Częstochowy przez 365 dni w roku. Prace przy przebudowie linii tramwajowej zmierzają do końca, dlatego myślę, że we wrześniu wszyscy mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowej linii tramwajowej - Barbara Sobczyk, zastępca dyrektora kontraktu ze strony NDI.

Jak działa beton katalityczny?

Zasady działania betonu katalitycznego wyjaśnił przedstawiciel firmy Con-Rail, producenta płyt, Andrzej Bywalec.

- Głównym elementem odpowiadającym za proces jest tlenek tytanu, on jest czarodziejem, który sprawia, że najgorszy element smogu ulicznego, czyli tlenki azotu zostają wychwytywane przez niego i pod wpływem światła dziennego dochodzi do reakcji. W jej wyniku tlenek azotu zostaje zamieniony w jony azotanu. Następnie pod wpływem reakcji z wodorotlenkami wapnia, które znajdują się na powierzchni płyty prefabrykowanej, dochodzi do zamiany tego w sole, które są bezpieczne i które wraz z deszczem spływają do kanalizacji, dzięki czemu neutralizujemy tlenek azotu, który wywołuje groźne choroby górnych dróg oddechowych - mówi Andrzej Bywalec.