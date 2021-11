"Częstochowa dla medyków". Siedem studentek pielęgniarstwa przystąpi do programu stypendialnego OPRAC.: Bartłomiej Romanek

W ramach programu "Częstochowa dla medyków" władze miasta, poprzez propozycję stypendiów, zachęcają młodych lekarzy i pielęgniarki do podjęcia pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Początkowo program był przeznaczony tylko dla przyszłych lekarzy, teraz objął on również studentki pielęgniarstwa. We wtorek, 23 listopada poinformowano, że pierwsze siedem studentek zaczęło korzystać z systemu stypendialnego.