Częstochowa. Dodatkowe 2,6 mln zł dla szpitala na Parkitce. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na utworzenie 3 nowych sal operacyjnych

Do 18 mln zł, które Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie otrzymał na modernizację oddziału onkologicznego, dorzucono kolejne 2,6 mln zł. We wtorek, 3 sierpnia, podczas konferencji prasowej o inwestycji mówiły władze szpitala i władze województwa śląskiego, które są organem prowadzącym placówki.

- Przyjeżdżając do tego szpitala dwa lata temu nie spodziewałem się, w jak tragicznym stanie technicznym ten szpital się znajduje - mówił dyrektor Zbigniew Bajkowski. Szef szpitala wymienił też inwestycje, które w ostatnich latach zostały zrealizowane na terenie placówki. - Ogólnie szpital do końca tego roku zaabsorbuje około 110 mln zł. To są pieniądze, które wpłynęły z funduszy unijnych, z budżetu województwa śląskiego, jak również z budżetu ministerstwa zdrowia. Za kilkanaście dni będziemy otwierali najnowocześniejszy akcelerator, co sprawi, że będzie to miejsce, gdzie ludzie będą się mogli najbezpieczniej i najskuteczniej leczyć, jeśli chodzi o zaawansowane stany nowotworowe - dodał dyrektor szpitala. Zbigniew Bajkowski dziękował za wsparcie władz wojewódzkich i obecnej podczas konferencji europoseł Jadwidze Wiśniewskiej.