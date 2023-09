Częstochowa. Dom handlowy Merkury jak po armagedonie. Buldożery rozbierają budynek, gdzie częstochowianie robili zakupy w PRL-u

Rozbiórka Merkurego w Częstochowie

Cognor Holding, które kupiło nieruchomość od amerykańskiej firmy Polimeni, złożyło wniosek do Urzędu Miasta o wyburzenie domu towarowego. Spółka musiała go jednak wycofać, ponieważ prace byłyby wykonywane w zbyt bliskim sąsiedztwie torów kolejowych. Przedsiębiorstwo dokonało jednak koniecznych uzgodnień ze spółkami PKP. Nowy właściciel uzyskał zgodę na odstępstwa i złożył wniosek do magistratu, aby dopełnić formalności i ruszyć z wyburzaniem. Potem pojawił się problem z rurami ciepłowniczymi, który udało się rozwiązać dopiero po sezonie grzewczym. W końcu udało się ruszyć z pracami, które realizuje firma Mega-Pol. Dokładnie ta sama, która zajmowała się wyburzaniem rudery znajdującej się do niedawna w pobliżu Jasnej Góry.

W Merkurym można było kupić wszystko

W 2007 roku przed planowaną przebudową wyprowadzili się z niego ostatni handlowcy, z wyjątkiem niskiego parteru. W centrum miasta miała powstać pierwsza w Częstochowie galeria handlowa, z parkingiem i reprezentacyjną fasadą przybliżoną do alei NMP. Powstała, ale około 1,5 km dalej, przy ulicy Krakowskiej. To Galeria Jurajska. A spółka Polimeni straciła pozwolenie na budowę, bo jej nawet nie rozpoczęła w wymaganym terminie. Dostała potem drugie. Jedyne, co się udało spółce wybudować, to droga dojazdowa na zapleczu posesji.

W efekcie przez lata w tym miejscu działał supermarket Tesco i "Chiński market" (od 2012 roku). Tesco wycofało się jako pierwsze - było to w 2017 roku. Później opustoszał znajdujący się z tyłu budynek biurowy. Z kolei na początku 2021 roku wyprowadził się "Chiński market". Pojawiły się plotki mówiące o tym, że sklep nie przetrzymał pandemii. Nic bardziej mylnego. Ówczesny właściciel postanowił sprzedać obiekt. I w ten oto sposób trafił on do firmy Cognor Holding.