Częstochowa. Dożynki Jasnogórskie z Andrzejem Dudą. "By pomyślność była we wszystkich polskich domach"

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września na Jasnej Górze odbywają się dożynki jasnogórskie. Tradycją jest, że w uroczystej mszy świętej uczestniczy prezydent Polski. Wcześniej w klasztorze gościli śp. Lech Kaczyński oraz Bronisław Komorowski.

"By podziękować polskim rolnikom"

W niedzielę (5 września) na Jasną Górę zawitał prezydent RP, Andrzej Duda. Prezydent podziękował rolnikom za ich trud oraz wspólną modlitwę za Ojczyznę podczas jasnogórskich dożynek. W swoim przemówieniu Andrzej Duda nawiązywał do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się już 12 września. Przypomniał jego postawę i nauczanie, które uwrażliwiały na miłość do Polski i jej spraw, że także „glebę uprawia się przez miłość do ziemi ojczystej i wszystkiego, co ją stanowi”.