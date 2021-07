Częstochowa. Dramatyczny apel Biura Ochrony Zwierząt: Nie mamy nic, wierzyciele zajęli nasze konta

Biuro Ochrony Zwierząt APA apeluje o pomoc, bo znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wierzyciele zajęli konta organizacji, która opiekuje się obecnie 150 kotami i 44 psami.

- Miesięczny koszt samego utrzymania naszych podopiecznych, to lekko ponad 15 tys. złotych. Nie mamy takich wpływów. Gdy na koncie są pustki, same z naszych pensji, bo każda z nas pracuje zawodowo, kupujemy jedzenie i staramy się jakoś związać koniec z końcem. Nigdy żadna z nas nie narzekała na to, że większość zarobionych przez nas pieniędzy wydaje na podopiecznych APA - informują wolontariuszki.