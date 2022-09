Częstochowa. Galeria Jurajska będzie świętować urodziny. Gwiazdą wieczoru Danzel!

– To będzie jedna z największych imprez urodzinowych, jakie zorganizowaliśmy – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej. – Atrakcje pojawią się zarówno wewnątrz galerii, jak również na Bulwarach Jurajskich, gdzie stanie specjalna strefa chillout’u oraz scena. Po raz pierwszy także wystąpi u nas gwiazda z zagranicy. Szykuje się więc prawdziwe show, na które każdy jest zaproszony – dodaje.

Co konkretnie przygotowano? Już 16 i 17 września do Galerii Jurajskiej zawita Pszczółka Maja, kultowa postać z kreskówki, kochana przez wszystkie pokolenia. W specjalnej strefie, zainspirowanej bajką i jej światem, dzieci znajdą ogrom atrakcji. Zorganizowane zostaną m.in. miodowe igrzyska i zabawy z rzutem do celu. Dla odważnych przygotowano z kolei labirynt pajęczyn, a dla najmłodszych lubiących rywalizację gry multimedialne i grę wielkoformatową. Pojawi się też atelier fotograficzne. Atrakcja dostępna będzie w godz. od 12.00 do 20.00.