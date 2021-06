Częstochowa. Galeria w alei NMP powoli rozpoczyna działalność. Otwarto cukiernię i drogerię

Siemianowicach Śląskie. Cudowny dar natury - owodnia. Niezwykły opatrunek po oparzeniach w Centrum Leczenia Oparzeń

Owodnia to niezwykła tkanka, która skutecznie leczy trudno gojące się rany po oparzeniach, ale nie tylko. To, co dla nas wciąż stanowi odpad biologiczny po porodzie, w medycynie sprawdza się rewelacyjnie. Od lat stosowana jest w leczeniu oparzeń w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.