Częstochowa. Jasna Góra była planem zdjęciowym. Kręcą film Prorok o kardynale Stefanie Wyszyńskim

Podkreśla, że „mimo tak mocnej inwigilacji na Prymasa do śmierci nie znaleziono niczego, co mogłoby go skompromitować”.

- Tytuł filmu zaczerpnięty jest z kryptonimu akcji Służb Bezpieczeństwa przeciwko Prymasowi. Prymas był inwigilowany cały czas, ale w 1963r. to się nasiliło, otworzono przeciwko niemu akcję „Prorok”, która polegała na tym, że kilkudziesięciu agentów śledziło każdy krok kardynała, wprowadzono osoby do najbliższego jego otoczenia - wyjaśnia tytuł filmu, reżyser Michał Kondrat, cytowany przez Biuro Prasowe Jasnej Góry.

- Bez tego miejsca nie udałoby się tej historii opowiedzieć - podkreśla aktor Sławomir Grzymkowski, wcielający się w rolę prymasa Wyszyńskiego. - Nie tylko autentyczna scenografia, która tutaj jest, ale też to wymodlone miejsce, to jest niezwykły czas. Dostaliśmy tutaj nowych skrzydeł, to jest coś wspaniałego, że jesteśmy w tym miejscu, w którym te wydarzenia się rozgrywały - mówi aktor. Dodaje, że spotkanie z kard. Wyszyńskim to jest duchowa podróż.